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38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
Многие из зарубежных авиакомпаний уже объявили о подорожании всех билетов на 30% и это только начало.
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Прошло несколько недель с момента введения беспрецедентных экономических санкций против России. Бизнес западных стран начинает понемногу просыпаться и подсчитывать реальную стоимость заявлений политиков.

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Например, потери международных авиакомпаний от прекращения авиасообщения с РФ составляют около 38 миллионов долларов каждую неделю. Это связано с тем, что привычные полетные маршруты более невозможны, приходится выбирать пути «облета», что действительно долго, дорого и требует гораздо больших затрат на топливо.

Многие из зарубежных авиакомпаний уже объявили о подорожании всех билетов на 30% и это только начало. Следом о значительном росте тарифов объявили европейские и американские компании, работающие в сфере грузоперевозок. Конечно, терпеть убытки «из принципа» воротилы бизнеса из Америки и  Европы не будут, все новые издержки прямиком лягут на плечи обычных людей.

В общей сложности все без исключения авиаперевозчики из 19 стран, решивших прекратить полеты в РФ, каждый месяц потеряют до 200 миллионов долларов прибыли (включая оплаты дополнительных смен наземных служб). Аналитики западной авиа индустрии призвали готовиться к скорому банкротству мелких и средних авиакомпаний Европы и США.

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#санкции #санкции против россии #авиация
56
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Сейчас обсуждают

Ottuda
13:30
Прошлый год был не урожайный, но цены вполне в тренде. Инфляция в США постепенно снизится, а вот в России наоборот разгонится до 20-50%, тупое ты дно. https://ru.investing.com/commodities/us-corn
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
Rey.B.
13:30
Считать умеешь? Значит 43% летали. К примеру для амеров или бритов, эта цифра фантастическая.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
Васян Васяно
13:30
Хотя ЛШРГ Русич весь из нацистов как Мильчаков состоит
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
ALSTER
13:29
Сколько там америка уже разваливается и доллару конец? Сколько этой сказке, неумный? Хотя бы мои дети увидят это?
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Z-V
13:29
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Rey.B.
13:27
Да щас! Это "независимые" поцриоты. Которые изливают на нас свою злобу, понятно, не от процветания их экономик.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
kanindruzba
13:26
ты сам понимаешь что это FAKE, фашисты это вы и ваш грёбаный президент
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
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