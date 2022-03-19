Прошло несколько недель с момента введения беспрецедентных экономических санкций против России. Бизнес западных стран начинает понемногу просыпаться и подсчитывать реальную стоимость заявлений политиков.
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Например, потери международных авиакомпаний от прекращения авиасообщения с РФ составляют около 38 миллионов долларов каждую неделю. Это связано с тем, что привычные полетные маршруты более невозможны, приходится выбирать пути «облета», что действительно долго, дорого и требует гораздо больших затрат на топливо.
Многие из зарубежных авиакомпаний уже объявили о подорожании всех билетов на 30% и это только начало. Следом о значительном росте тарифов объявили европейские и американские компании, работающие в сфере грузоперевозок. Конечно, терпеть убытки «из принципа» воротилы бизнеса из Америки и Европы не будут, все новые издержки прямиком лягут на плечи обычных людей.
В общей сложности все без исключения авиаперевозчики из 19 стран, решивших прекратить полеты в РФ, каждый месяц потеряют до 200 миллионов долларов прибыли (включая оплаты дополнительных смен наземных служб). Аналитики западной авиа индустрии призвали готовиться к скорому банкротству мелких и средних авиакомпаний Европы и США.