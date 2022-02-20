Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Американцы рассказали о F700 Patriot - летающем дроне-охотнике за дронами
Уникальное технологическое решение на основе ПЛИС позволяет создать универсального охотника на дронов
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

К настоящему моменту в мире собрано и продано огромное количество летающих дронов. Такого рода устройства применяются повсеместно, это действительно удобно.

реклама

Дроны чаще всего используются для дистанционной видео или фотосъемки и контроля объектов под управлением операторов. При этом совершенно очевидно, что дроны не только благо, но еще и немалая угроза. Они могут не только использоваться в мирных целях, но и представляют реальную силу во время военных действий, особенно в городских условиях. Большинство цивилизованных стран год от года ужесточают правила владения и пользования дронами как для частных лиц, так и для корпораций и эта тенденция сохранится и в будущем.

Отдельного внимания заслуживает тактика использования дронов на поле боя. Подавляющее большинство современных систем ПВО попросту не справляется с угрозой в виде роя дронов!

На это есть сразу несколько причин – такие системы изначально разрабатывались для противодействия ракетам и самолетам разных типов, но это всегда быстрые и крайне маневренные цели. К тому же дроны настолько маленькие, что их трудно различить на большинстве РЛС наведения, которые в обязательном порядке входят в состав батарей ПВО. При этом высота полета и условно низкая скорость перемещения дронов способствует тому, что по ним действительно сложно попасть. В целом бороться с дронами привычными средствами это как в прямом смысле слова стрелять из дорогой пушки по дешевым воробьям.

Несколько реальных военных конфликтов последних лет безапелляционно показали, что отбивать атаки большого количества дешевых дронов, которые несут на себе бомбы или напалм, задача далеко не тривиальная. Да, на вооружении разных стран есть комплексы ПВО, которые отчасти справляются с этой задачей, но их эффективность далека от идеала.

Американская компания Fortem из штата Юта уже несколько лет разрабатывает и успешно применяет своего «Охотника на дронов» - это действительно уникальное техническое решение с целым рядом функций, недоступных обычным устройствам такого типа.

Охотник на дронов в режиме реального времени получает информацию с радиолокационных радаров на местности и способен в короткие сроки распознать местоположение цели. Как только дрон-противник обнаружен, охотник выстреливает в его сторону прочнейшую сеть, с помощью которой вражеский дрон не просто оказывается в ловушке, но еще и отключается.

Охотник за дронами настолько мощный, что способен унести дрон-угрозу в ближайшее безопасное место, ведь на борту вражеских устройств может быть огнестрельное оружие или взрывчатка.

При этом автономность охотника позволяет ему находиться в воздухе долгое время и часами синхронизироваться с радарами РЛС в поисках новых угроз военным и инфраструктурным объектам.

В основе охотника на дронов лежит микросхема ПЛИС компании Xilinx типа Zynq, которая обладает достаточным быстродействием для решения real-time задач цифровой обработки сигналов (в данном случае речь идет о расшифровке данных радаров, позиционировании в воздухе и определении местонахождения вражеских целей). При этом вмешательство оператора для управления Охотником требуется минимальное.


анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>


#xilinx #дрон #zynq
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВМС США спустили на воду новейшую беспилотную подводную лодку Snakehead
Польская компания Cervi Robotics разработала беспилотник HUUVER. Он может летать по воздуху и ездить по земле
AMD впервые в истории обогнала Intel по рыночной капитализации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

30 смартфонов Xiaomi останутся без операционной системы Android 13
17
Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
60
Видеокарты дешевеют – некоторые модели NVIDIA в США уже стоят дешевле рекомендованной цены – HU
20
ВМС США спустили на воду новейшую беспилотную подводную лодку Snakehead
8
В Атлантике загорелось судно, перевозившее тысячи автомобилей Porsche, Audi, Lamborghini и Bentley
42
Индия до сих пор ждёт заявок от желающих организовать на территории страны производство чипов
15
Опубликованы цены и характеристики Samsung Galaxy A23, Galaxy A53 и Galaxy M33
2
Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, а эксперты ожидают падения ниже $30 000 в ближайшие недели
39
Nokia G11 Special NFC Edition дебютировал в России по цене от 10 990 рублей
3
Украина приняла закон о легализации цифровых валют
123
Польская компания Cervi Robotics разработала беспилотник HUUVER. Он может летать по воздуху и ездить по земле
9
Для запуска Android-приложений на Windows 11 рекомендуется использовать ПК с 16 Гбайт оперативной памяти
20
Horizon Forbidden West уже доступна для прохождения
18
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
129
AMD Ryzen 2000 не будет поддерживать приложения Android на Windows 11
36
Как стать миллионером купив мемную криптовалюту – изучаем советы экспертов РБК
4
Драйвер AMD Adrenaline 22.22.2 повышает производительность в играх до 24%
12
Новый проект колонии на Марсе позволит защитить будущих обитателей от радиации
4
Windows 11 нельзя будет больше установить без учетной записи Microsoft
14
Mozilla ответила на проблему с Firefox версии 100
6

Популярные статьи

Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
48
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
61
SSD KingSpec M2 SATA 256 GB - бюджетный универсал
34
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
12
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
7
Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг
15
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть первая
2
5 мужских инструментов с AliExpress для работы с электрикой и проводкой по низкой цене
1

Сейчас обсуждают

Rey.B.
12:50
Опережающий фактор - резкое падение цен на асики и видяхи. Т.е. даже майнеры в крипту уже не верят. У геймеров режим ждуна, а у торгашей склады завалены. "Акции" следуют наперегонки.
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
ЗаложникПути
12:48
Канада стоит на пороге революции. Трюдо ввёл Emergency Act, позволяющий блокировать деньги без проведения судебных заседаний, и приостановил работу Парламента. Т.е. ввёл власть себя самого и никого бо...
В Канаде была зарегистрирована рекордная по масштабам волна-убийца
SeTi2019
12:48
СССР/Россия наступала на грабли "Грозный за две недели двумя полками" очень много раз.
Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг
Васян Васяно
12:47
>А посмотреть как сливается 5800х от 12400 ты не хочешь?У Gerkon даже видео есть на ютубе У Геркона 12400 быстрее, чем 5800х? Да уже, совсем у Геркона крыша протекать стала. Ведь даже на зашкварном юз...
Аналитики считают, что в ближайшие годы Intel продолжит уступать долю рынка компании AMD
Собаки на Zen'е
12:46
Плюс зелёные хотят отменить MSRP на свои карты. Во жара будет.
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
Simon Crebbs
12:46
Я очень рад, что Nvidia приготовила всё для майнеров, которые конечно-же захотят опробовать новую линейку карт! Тем-более, что за такую цену их смогут покупать только фермеры у которых от 1000 карт и ...
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
Жорiн з Азову
12:45
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
terenty79
12:44
щаз тебя в армию призовут, и плакали твои отложенные, и честно добытые денежки с говнофермы.
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
Dmitry Smit
12:44
Пздц, какие все наивные. Вы что верите этому жилику и барыге? Карт не будет, это инфа, в первую очередь для инвесторов и соучередителей, чтобы акции не падали. Будет очередной всплеск майнинга,а если ...
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
Stas Stas
12:43
Так по романам в игре именно гомосеки
Выручка Assassin’s Creed Valhalla впервые в истории серии превысила миллиард долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем