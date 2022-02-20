Уникальное технологическое решение на основе ПЛИС позволяет создать универсального охотника на дронов

К настоящему моменту в мире собрано и продано огромное количество летающих дронов. Такого рода устройства применяются повсеместно, это действительно удобно.

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Дроны чаще всего используются для дистанционной видео или фотосъемки и контроля объектов под управлением операторов. При этом совершенно очевидно, что дроны не только благо, но еще и немалая угроза. Они могут не только использоваться в мирных целях, но и представляют реальную силу во время военных действий, особенно в городских условиях. Большинство цивилизованных стран год от года ужесточают правила владения и пользования дронами как для частных лиц, так и для корпораций и эта тенденция сохранится и в будущем.

Отдельного внимания заслуживает тактика использования дронов на поле боя. Подавляющее большинство современных систем ПВО попросту не справляется с угрозой в виде роя дронов!

На это есть сразу несколько причин – такие системы изначально разрабатывались для противодействия ракетам и самолетам разных типов, но это всегда быстрые и крайне маневренные цели. К тому же дроны настолько маленькие, что их трудно различить на большинстве РЛС наведения, которые в обязательном порядке входят в состав батарей ПВО. При этом высота полета и условно низкая скорость перемещения дронов способствует тому, что по ним действительно сложно попасть. В целом бороться с дронами привычными средствами это как в прямом смысле слова стрелять из дорогой пушки по дешевым воробьям.

Несколько реальных военных конфликтов последних лет безапелляционно показали, что отбивать атаки большого количества дешевых дронов, которые несут на себе бомбы или напалм, задача далеко не тривиальная. Да, на вооружении разных стран есть комплексы ПВО, которые отчасти справляются с этой задачей, но их эффективность далека от идеала.

Американская компания Fortem из штата Юта уже несколько лет разрабатывает и успешно применяет своего «Охотника на дронов» - это действительно уникальное техническое решение с целым рядом функций, недоступных обычным устройствам такого типа.

Охотник на дронов в режиме реального времени получает информацию с радиолокационных радаров на местности и способен в короткие сроки распознать местоположение цели. Как только дрон-противник обнаружен, охотник выстреливает в его сторону прочнейшую сеть, с помощью которой вражеский дрон не просто оказывается в ловушке, но еще и отключается.

Охотник за дронами настолько мощный, что способен унести дрон-угрозу в ближайшее безопасное место, ведь на борту вражеских устройств может быть огнестрельное оружие или взрывчатка.

При этом автономность охотника позволяет ему находиться в воздухе долгое время и часами синхронизироваться с радарами РЛС в поисках новых угроз военным и инфраструктурным объектам.

В основе охотника на дронов лежит микросхема ПЛИС компании Xilinx типа Zynq, которая обладает достаточным быстродействием для решения real-time задач цифровой обработки сигналов (в данном случае речь идет о расшифровке данных радаров, позиционировании в воздухе и определении местонахождения вражеских целей). При этом вмешательство оператора для управления Охотником требуется минимальное.





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