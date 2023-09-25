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Clark Kent
Биография Илона Маска раскрыла его скрытые стороны на примере обстоятельств связанных с Twitter
Всё тайное, рано или поздно, становится явным... Особенно, если публикуешь свою биографию при жизни.

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Более четверти недавно опубликованной биографии Илона Маска посвящено Twitter, ведь время ее написания как раз пришлось на период поглощения компании. Из книги можно узнать много интересных подробностей этого процесса, не известных до момента ее публикации. 

Маск почти сразу пожалел о своем импульсивном решении купить Twitter. После того как сделка была запущена, и он получил доступ к внутренней информации, его разочаровало практически всё, что он узнал, особенно стиль управления прежнего руководства. Маск считает, что он сильно переплатил и, если бы суд не заставил его закрыть покупку, он бы однозначно отказался от своего приобретения.

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Для увеличения прибыли Маск хочет добавить в Twitter банковские и платежные функции, и эти амбиции во многом переплетаются с его стремлением к развитию подписки Twitter Blue (X Premium). Однако Apple несколько сорвала этот план, поскольку большинство подписчиков Twitter зарегистрировались через приложение для iPhone, а Apple не передает пользовательские данные, такие как кредитные карты и другие финансовые данные, производителям приложений. 

Фото:  AP Photo / Matt Rourke

Самоуверенный Маск думал решить проблему одним звонком, но сам позориться не стал, а поручил Йоэлю Роту, бывшему руководителю отдела безопасности Twitter, «просто позвонить в Apple и попросить их предоставить необходимые данные». Рот, понимая, что такая просьба не понравится Apple, отказался звонить. Сам Маск так и не решился озвучить свою просьбу даже при личной встрече с Тимом Куком, так что пользовательские данные так и остались недоступными для создания платежной платформы Twitter. 

Политика Маска по управлению Twitter развенчала один из самых распространенных мифов о Маске, как о защитнике свободы слова. Как только были задеты его денежные интересы, когда рекламодатели призывали бойкотировать Twitter, он хотел заблокировать группу и аккаунты всех активистов. И опять получил отказ в выполнении своего требования от руководителя отдела безопасности Йоэля Рота. Маску пришлось ограничиться запуском хэштега #BanTheADL, что только усугубило ситуацию и разозлило противников илоновских нововведений.

«Переобувание в прыжке» произошло и в отношении блокировки аккаунта бывшего президента Дональда Трампа, ярым противником которой Маск был ровно до того момента, как купил Twitter. Маск вдруг осознал, что Дональд подрывает демократические ценности и скорее всего занимается преступной деятельностью, поэтому свободу слова ему лучше не предоставлять. Аккаунт политика все же разблокировали, после того как пользователи Twitter за это проголосовали в опросе, опубликованном Маском в ноябре 2022 года. 

Биография Маска пролила свет и на то, как дико проводилось увольнение тысяч сотрудников Twitter. Для сокращения штата Маск привлек своих близких родственников, работающих в других его компаниях. Они составили обязательный онлайн-опрос для сотрудников, который нужно было пройти за два дня и определиться, готовы ли они работать в новой «хардкорной» версии компании. Все «неготовые» должны были уволиться самостоятельно - «хороший» ход для избежания компенсационных выплат при увольнении. 

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Из биографии наконец-то стало известно, что на самом деле случилось с серверами Twitter. Бесконечные месяцы нестабильности в системах Twitter были спровоцированы тем, что Маск, опять при помощи родственников несанкционированно перевез на грузовиках тысячи серверов из Сакраменто в Орегон. Проблема в том, что протоколы безопасности Twitter требуют удаления пользовательских данных перед транспортировкой, для их защиты, Маск же ограничился покупкой навесных замков и использованием трекеров Apple AirTags, на случай потери серверов в дороге. Этот случай добавил много страниц в расследование Федеральной торговой комиссии по ряду проблем в деятельности Twitter, связанных с конфиденциальностью и данными. 

#илон маск #илон маск twitter
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