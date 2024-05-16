Intel анонсировала новую возможность соединения двух ПК через интерфейсы Thunderbolt 4 или 5, что позволяет создать высокоскоростную локальную сеть с минимальными усилиями.

Intel вновь подтверждает свой статус лидера в сфере компьютерных технологий, представив инновационное решение для локальных сетей: теперь два персональных компьютера можно напрямую соединить с помощью интерфейсов Thunderbolt 4 или 5. Эта новость обещает революционизировать способы взаимодействия между устройствами и значительно упростить процесс обмена данными.

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Thunderbolt, разработанный Intel, уже давно является стандартом для высокоскоростного подключения периферийных устройств и мониторов, но его потенциал для создания локальных сетей оставался неиспользованным. С выпуском Thunderbolt 4 и предстоящим выходом Thunderbolt 5, компания решила вывести технологию на новый уровень. Благодаря поддержке скорости передачи данных до 40 Гбит/с и 80 Гбит/с соответственно, Thunderbolt теперь может служить надежным и быстрым каналом для сетевых соединений между двумя ПК.

Главное преимущество нового подхода заключается в его простоте и эффективности. Пользователи могут соединить два компьютера с помощью одного кабеля Thunderbolt, что делает процесс настройки сети интуитивно понятным и быстрым. Нет необходимости в дополнительных маршрутизаторах, коммутаторах или сложных конфигурациях. Это решение особенно полезно для профессионалов, работающих с большими объемами данных, таких как видеоредакторы, дизайнеры и разработчики программного обеспечения, которым требуется мгновенный обмен файлами между рабочими станциями.

Кроме того, новое решение поддерживает не только передачу данных, но и совместное использование ресурсов. Это означает, что два ПК, соединенных через Thunderbolt, могут делиться периферийными устройствами, такими как принтеры, сканеры и даже внешние хранилища данных. Это значительно упрощает совместную работу и повышает продуктивность в офисной среде.

Важно отметить, что для реализации всех преимуществ данной технологии требуется наличие совместимых портов Thunderbolt 4 или 5 на обоих устройствах. Многие современные ПК, особенно премиум-класса, уже оснащены такими портами, и ожидается, что их количество будет расти с каждым годом.