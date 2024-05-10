В рамках стратегического решения, компания LG Electronics объявила о прекращении производства ЖК-дисплеев и полном переходе на технологию OLED.

Компания LG Electronics сделала смелый шаг, объявив о своем решении прекратить производство жидкокристаллических (ЖК) дисплеев и полностью перейти на производство органических светодиодов (OLED).

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Это решение отражает стремление LG быть в авангарде индустрии дисплеев, где OLED технология предлагает ряд преимуществ перед традиционными ЖК-экранами, включая лучшее качество изображения, большую энергоэффективность и гибкость в дизайне.

LG уже давно является пионером в области OLED технологий, начиная с первого в мире 55-дюймового OLED телевизора, представленного в 2013 году. С тех пор компания значительно расширила свое производство OLED экранов, включая разработку гибких и прозрачных дисплеев, которые нашли применение в самых разных областях, от смартфонов до автомобильных приборных панелей.

Переход на OLED также отражает растущий спрос потребителей на высококачественные экраны с более насыщенными цветами и глубоким черным цветом. Эксперты отмечают, что OLED технология является будущим индустрии дисплеев, и LG стремится занять лидирующие позиции на этом рынке.

LG планирует завершить переход на OLED в течение следующих нескольких лет, постепенно сокращая производство ЖК-дисплеев и увеличивая инвестиции в OLED технологии. Компания также активно сотрудничает с партнерами и поставщиками для обеспечения плавного перехода и минимизации любых потенциальных прерываний в цепочке поставок.

С переходом на OLED, LG надеется не только укрепить свои позиции на рынке, но и внести свой вклад в развитие устойчивых и инновационных технологий для будущего.