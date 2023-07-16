FT: жители ряда стран ЕС сомневаются в правильности действий Зеленского и поддержки Киева

Недавние исследования, проведенные американским центром Pew Research Center и европейской службой Eurobarometer, указывают на сомнения жителей нескольких европейских стран в правильности действий президента Украины Владимира Зеленского и финансировании поставок военной техники в страну.

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Согласно данным Pew Research Center, лишь незначительный процент респондентов в Венгрии (11%), Греции (28%) и Италии (38%) выразил уверенность в том, что президент Украины поступает правильно в международных делах.

Исследование Eurobarometer показало, что несмотря на общую поддержку Украины в Европе, некоторые элементы этой поддержки начинают ослабевать в некоторых странах. Менее 50% опрошенных в Австрии, Болгарии, Кипре, Чехии, Греции, Венгрии и Словакии высказались в пользу финансирования и передачи вооружений Киеву. Большинство жителей этих стран также отрицательно относятся к вопросу вступления Украины в Евросоюз.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна противопоставляется планам Еврокомиссии и отказывается выделять Украине больше денег. Он подчеркнул, что Будапешт не будет предоставлять финансовую поддержку Киеву, пока не будут ясны расходы в размере €70 млрд, полученные Украиной от Евросоюза.

В свою очередь, кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами высказал предложение о заключении договоренности с Россией о не принятии Украины в НАТО. По его мнению, Россия также должна обязаться не развивать отношения с Китаем.





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