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В Польше сообщили о сотнях прибывших в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер»
В Польше сообщили о прибытии в Белоруссию нескольких сотен бойцов ЧВК «Вагнер»

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Несколько сотен бойцов Частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" прибыли в Белоруссию. По информации польских источников, эти бойцы по-прежнему находятся под руководством Кремля. Статс-секретарь канцелярии премьер-министра Польши сообщил, что первые бойцы ЧВК уже прибыли и разместились в полевых лагерях, где начали обучение белорусских военнослужащих. 

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Важно отметить, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны России в ударе по лагерю бойцов "Вагнера". Минобороны России опровергло эти обвинения. Впоследствии, бойцы ЧВК двинулись в Ростов-на-Дону, где захватили штаб Южного военного округа, а затем направились в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой. Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила против Пригожина дело о вооруженном мятеже. Однако, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин принял предложение остановить движение "Вагнера" по территории России и снизить напряженность. Уголовное дело против Пригожина было прекращено, и ему позволили выехать в Белоруссию. Владимир Путин предложил бойцам "Вагнера" три варианта: уйти вместе с Пригожиным, остаться в России и заключить контракт с силовыми ведомствами, или покинуть службу и вернуться к своим семьям.

Кроме того, был показан сюжет на белорусском телеканале "ВоенТВ", где демонстрируется тренировка белорусских военнообязанных подразделений с бойцами ЧВК "Вагнер". Вагнеровцы проводят обучение, объясняя, как правильно действовать при защите различных объектов.


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