Зеленского призвали "остыть" после его критики альянса, сообщили СМИ

Во время совместного ужина лидеры стран НАТО в Вильнюсе призвали Владимира Зеленского "сдержать эмоции" после его критики альянса, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на источники.

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В своем выступлении Зеленский назвал отсутствие четкого временного графика для включения Украины в НАТО и получения членства в альянсе абсурдным. По его мнению, такая ситуация свидетельствует о несерьезности намерений пригласить Киев в состав блока.

По данным агентства, глава офиса Зеленского Андрей Ермак даже обратился к советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, однако текст коммюнике НАТО был согласован до прибытия украинской делегации. По прибытии Зеленского на саммит другие лидеры выразили свою критику и дали понять, что он зашел слишком далеко, сообщает Блумберг.

"Вам следует сохранить хладнокровие и рассмотреть весь комплекс обязательств Запада", - такое послание, согласно агентству, было передано лидерами стран НАТО за ужином.

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Сообщается, что американцы были недовольны заявлением Зеленского, британцы работали над снижением напряженности, а немцы искали альтернативные пути разрешения ситуации.