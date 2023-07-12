Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий Украины на членство в НАТО

Во время пресс-конференции в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский ясно и категорически заявил, что Украина никогда не будет идти на обмен своими территориями ради членства в НАТО. Он утверждает, что защита территориальной целостности Украины имеет высшее значение, и никакие статусы или переговоры не могут побудить его изменить эту позицию. Зеленский также подчеркнул, что его точка зрения в отношении этого вопроса ясна и известна партнерам Украины.

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На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО подтвердили свою поддержку Украины, утверждая многолетний пакет помощи, включающий несколько ключевых мер. Этот план предусматривает поддержку в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и упрощение процедуры вступления. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что лидеры НАТО подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения необходимых условий.





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