Министр обороны Британии Уоллес: Киев должен быть более благодарен за оказанную помощь

Министр обороны Великобритании, Бен Уоллес, призвал украинское правительство проявить большую благодарность к западным союзникам за оказываемую ими поддержку. В интервью The Guardian он отметил, что когда страна просит другие государства передать ей свое вооружение, она должна проявлять признательность за такую помощь. Уоллес выразил обеспокоенность некоторыми влиятельными лицами в Вашингтоне, которые не удовлетворены уровнем поддержки, оказываемой Киеву.

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Министр обороны Соединенного Королевства также отметил, что во время своего визита в Украину в прошлом году ему был предоставлен список необходимого вооружения для украинских Вооруженных сил. Он выразил свое недовольство, отметив, что Великобритания не является интернет-магазином, и решение о предоставлении помощи должно основываться на взаимовыгодном сотрудничестве.

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В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский выразил свое разочарование отсутствием конкретных сроков и планов относительно членства Украины в альянсе. В своих соцсетях он назвал это "беспрецедентным и абсурдным" и выразил мнение, что такое отсутствие является признаком неприготовленности пригласить Украину в НАТО. Эти заявления вызвали удивление и некоторое возмущение среди западных дипломатов, но некоторые из них также понимают чувства, которые выразил Зеленский.