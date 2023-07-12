Но зонтик не спасет от крупного града

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности от стран "большой семерки" могут стать первым юридическим документом, который будет защищать Киев. Он отметил, что Украина уже имеет фактические гарантии безопасности в виде финансовых санкций и военной поддержки. Тем не менее, отсутствуют юридические гарантии. Зеленский считает, что создание такого документа будет символизировать наличие "зонтика" безопасности для Украины. Он также подчеркнул, что в будущем Украина должна закрепить в двусторонних соглашениях все имеющиеся и отсутствующие гарантии безопасности.

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Зеленский отметил, что этот документ- "зонтик" не только будет доступен странам "большой семерки", но и другим партнерам. Он подчеркнул важность этого нового этапа. Однако наиболее надежной гарантией безопасности для Украины, по его мнению, является членство в НАТО. Зеленский выразил желание иметь четкие гарантии на пути в НАТО, которые были бы формализованы в официальных документах, а не только основывались на личных отношениях. Он отметил, что текущая декларация и гарантии безопасности открывают возможность для заключения сильных двусторонних соглашений.

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Ранее сообщалось, что декларация G7 о гарантиях безопасности для Киева может быть принята на саммите НАТО в Вильнюсе. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к предоставлению гарантий безопасности Украине. Он предупредил, что такое решение может иметь негативные последствия уже в ближайшей перспективе.