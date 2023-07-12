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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности от стран "большой семерки" могут стать первым юридическим документом, который будет защищать Киев. Он отметил, что Украина уже имеет фактические гарантии безопасности в виде финансовых санкций и военной поддержки. Тем не менее, отсутствуют юридические гарантии. Зеленский считает, что создание такого документа будет символизировать наличие "зонтика" безопасности для Украины. Он также подчеркнул, что в будущем Украина должна закрепить в двусторонних соглашениях все имеющиеся и отсутствующие гарантии безопасности.
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Зеленский отметил, что этот документ- "зонтик" не только будет доступен странам "большой семерки", но и другим партнерам. Он подчеркнул важность этого нового этапа. Однако наиболее надежной гарантией безопасности для Украины, по его мнению, является членство в НАТО. Зеленский выразил желание иметь четкие гарантии на пути в НАТО, которые были бы формализованы в официальных документах, а не только основывались на личных отношениях. Он отметил, что текущая декларация и гарантии безопасности открывают возможность для заключения сильных двусторонних соглашений.
Ранее сообщалось, что декларация G7 о гарантиях безопасности для Киева может быть принята на саммите НАТО в Вильнюсе. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к предоставлению гарантий безопасности Украине. Он предупредил, что такое решение может иметь негативные последствия уже в ближайшей перспективе.