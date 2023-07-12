Зеленский рассказал, какого оружия не хватает ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом озвучил проблему дефицита дальнобойного оружия в стране. Он подчеркнул, что недостаток данного типа вооружений остается неурегулированным и выразил намерение обсудить эту проблему во время предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом. Со слов Зеленского, "Мы нуждаемся в дальнобойном оружии. Этот дефицит не исчез, и я планирую поднять этот вопрос на встрече с президентом Байденом".

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Ранее издание The New York Times информировало о конфиденциальных дискуссиях в Белом доме относительно возможности поставки Украине ракет большой дальности ATACMS. Сообщения также поступали от радиостанции Sputnik о том, что США находятся в последних стадиях передачи дальнобойных ракет ATACMS Вооруженным силам Украины.