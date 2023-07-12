реклама
В ходе интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн выразил свою обеспокоенность текущей ситуацией на фронте и представил возможность полного поражения украинских вооруженных сил (ВСУ) в ближайшее время. Он стратегически оценил, что Украина находится на грани капитуляции, и предсказал, что эта ситуация станет очевидной для всех в течение нескольких недель.
Макговерн рекомендует киевскому режиму серьезно рассмотреть возможность переговоров с Москвой с целью предотвращения серьезных последствий для страны. Он убежден, что российские силы, при необходимости, смогут без особых препятствий пересечь реку Днепр, захватить город Одессу и предъявить более жесткие условия. Это может иметь далеко идущие последствия для Украины.