Зеленский заявил, что проведет несколько встреч во время саммита НАТО

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Президент Владимир Зеленский объявил в своем официальном Telegram-канале, что он планирует провести ряд двусторонних встреч во время саммита НАТО в Вильнюсе в среду. Он намерен встретиться с американскими, канадскими, немецкими, британскими, голландскими, японскими и другими партнерами. Кроме того, запланировано первое заседание Совета Украина-НАТО.

Зеленский также заявил, что после саммита он привезет на Украину "новые важные инструменты защиты". Эти инструменты предполагается, помогут Украине укрепить свою безопасность в сложной геополитической обстановке.

В коммюнике саммита НАТО, опубликованном во вторник, подтверждается, что будущее Украины находится в альянсе, однако Киев должен выполнить определенные условия. Зеленский выразил свое несогласие с отсутствием конкретных временных рамок для приглашения и вступления Украины в НАТО, считая такой подход несправедливым и недостаточно конкретным.

Саммит НАТО, который проходит в Вильнюсе с 11 по 12 июля, является важным событием для альянса. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул значительный прогресс в ключевых вопросах, однако страны-члены продолжают работу над текстом итогового заявления, в котором затрагивается вопрос членства Украины в альянсе и гарантий безопасности для Киева.





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