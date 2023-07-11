реклама
Франция начала поставки ракет SCALP в Киев в качестве замены исчерпавшимся запасам британских ракет Storm Shadow. Это решение было объяснено военным экспертом Алексеем Леонковым в интервью агентству РИА Новости. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия, предназначенных для поддержки контрнаступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ), во время саммита НАТО в Вильнюсе.
SCALP - это французская версия ракеты Storm Shadow, разработанная компанией MBDA. Она имеет модификацию для использования на надводных кораблях с дальностью до 1,4 тысячи километров. По словам эксперта, нет необходимости вносить изменения в носители ракет Storm Shadow для использования ракет SCALP. Поставки этих ракет могут помочь восполнить расход британских Storm Shadow, которые были повреждены российскими системами противовоздушной обороны и ударами по складам.
Алексей Леонков не исключил возможность того, что SCALP предназначены для компенсации потерь, понесенных Storm Shadow, и отметил, что считает, что значительное количество исправных ракет Storm Shadow уже было использовано. Он также указал, что для российских систем противовоздушной обороны эта ракета не представляет больших трудностей, поскольку в прошлом они уже сбивали ракеты Storm Shadow в Сирии во время ракетной атаки со стороны западной коалиции.
Эксперт подчеркнул, что SCALP стала конкурентом для американской ракеты JASSM-ER, что вызвало недовольство США. Он также высказал мнение, что Соединенные Штаты стремятся уменьшить вооружения своих европейских союзников, поставляя оружие в Украину, и после исчерпания европейского арсенала предложат свою собственную продукцию для замены. Таким образом, достигаются несколько целей: унификация и стандартизация вооружений НАТО для упрощения интеграции платформ и систем в единую систему боевого управления, удовлетворение заказов американского военно-промышленного комплекса и одновременное ослабление европейской оборонной промышленности.