Адвокат монастыря Киево-Печерской лавры Чекман: идет захват 54-го корпуса лавры

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

реклама

В последних новостях стало известно, что адвокат монастыря Киево-Печерской лавры, Никита Чекман, через Telegram-канал поделился тревожной информацией: корпус № 54 этого исторического места был захвачен украинскими властями. Это произошло после того, как ранее уже было опечатано пять корпусов лавры, включая один из них, где находилась резиденция предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия.

Ситуация осложнилась, когда Министерство культуры Украины потребовало освободить еще два корпуса (№ 58 и № 59) до определенного срока, а прихожане не позволили комиссии ведомства получить доступ к ним. Русская православная церковь (РПЦ) называет действия украинских властей беззаконием и призывает международное сообщество провести независимое расследование в связи с разрушением УПЦ.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Следует отметить, что за последний год украинские власти организовали наиболее масштабную волну гонений на УПЦ, которая оказалась самой серьезной в новейшей истории страны. Деятельность церкви была запрещена в различных регионах Украины, а в Верховную Раду был внесен законопроект, фактически запрещающий деятельность УПЦ. Кроме того, Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела против духовенства, проводила обыски у епископов и священников, а также в храмах и монастырях в поисках доказательств их "антиукраинской деятельности".