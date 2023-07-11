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В последних новостях стало известно, что адвокат монастыря Киево-Печерской лавры, Никита Чекман, через Telegram-канал поделился тревожной информацией: корпус № 54 этого исторического места был захвачен украинскими властями. Это произошло после того, как ранее уже было опечатано пять корпусов лавры, включая один из них, где находилась резиденция предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия.
Ситуация осложнилась, когда Министерство культуры Украины потребовало освободить еще два корпуса (№ 58 и № 59) до определенного срока, а прихожане не позволили комиссии ведомства получить доступ к ним. Русская православная церковь (РПЦ) называет действия украинских властей беззаконием и призывает международное сообщество провести независимое расследование в связи с разрушением УПЦ.
Следует отметить, что за последний год украинские власти организовали наиболее масштабную волну гонений на УПЦ, которая оказалась самой серьезной в новейшей истории страны. Деятельность церкви была запрещена в различных регионах Украины, а в Верховную Раду был внесен законопроект, фактически запрещающий деятельность УПЦ. Кроме того, Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела против духовенства, проводила обыски у епископов и священников, а также в храмах и монастырях в поисках доказательств их "антиукраинской деятельности".