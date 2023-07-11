В Польше украинцам устроили "Воскресенье расплаты"

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В столице Польши состоялась акция протеста "Воскресенье расплаты украинцев", организованная партией Front Кшиштофа Толвиньского. Несколько сотен людей собрались перед посольством Украины, выражая свое несогласие с поддержкой, оказываемой Украине. Митингующие также почтили память погибших поляков во время Волынской резни, связывая эту трагедию с деятельностью Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.

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Согласно сообщению издания Myśl Polska, митинг был подвергнут попыткам срыва группой агрессивных украинских провокаторов, деятельность которых, по мнению автора, была скоординирована посольством Украины. Тем не менее, противникам не удалось прекратить акцию, и протестующие смогли выразить свою позицию.