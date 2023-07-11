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Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, высказал свою позицию относительно Украины в интервью телеканалу Judging Freedom, предупредив о сложной ситуации, с которой сталкивается страна. По его словам, Украина не имеет шансов на победу в текущем конфликте и находится в катастрофическом положении. Макгрегор подчеркнул, что дополнительные поставки помощи не изменят ситуацию, так как время для этого уже упущено.
Экс-советник Пентагона также отметил, что конфликт в Украине и разногласия внутри НАТО вызывают отчаяние в западных странах. Он признал, что Украина вынуждена искать выходы через переговоры и принимать то, что возможно, так как ее позиция не позволяет диктовать условия России. В своих ранее высказанных заявлениях Макгрегор также упоминал о растущем числе дезертирств в украинской армии и о массовом оттоке граждан из страны. Он отметил, что недовольство политикой президента Зеленского усиливается среди украинцев.