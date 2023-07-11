Украинские войска обстреляли два района Донецка и город Горловку натовским калибрами

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Украинские военные быстро и точно обстреляли два района в городе Донецк - Петровский и Куйбышевский. Всего за пять минут они выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров, поступивших от стран-членов НАТО. Эти районы, расположенные на западе города и являются отдаленными от его центра.

В отчете представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщается, что первый обстрел начался в 00:55 и направлялся на населенный пункт Максимильяновка в Петровском районе города Донецка. В этом направлении было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. Затем, в 01:00, обстрел переключился на населенный пункт Нетайлово в Куйбышевском районе, где было выпущено еще три снаряда того же калибра.

Однако это не было единственным инцидентом за последнее время. В 22:30 и 23:10 украинские войска также обстреляли город Горловка, расположенный на север от Донецка, выпустив общее количество 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики и имеет важное промышленное значение, включая химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

Стрельба с использованием артиллерии калибра 155 миллиметров, принадлежащей НАТО, стала обычной практикой украинских вооруженных сил. Соединенные Штаты поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые активно применяются для артиллерийского обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Украинские войска также получили самоходные артиллерийские установки PzH 2000 от Германии, САУ Krab от Польши и САУ CAESAR от Франции, которые также используют снаряды того же калибра

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