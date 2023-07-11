В конгрессе США инициировали поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных боеприпасов

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Ведущий американский конгрессмен Мэтт Гетц из Республиканской партии штата Флорида внес важное заявление, касающееся поставок кассетных боеприпасов Украине. Гетц объявил о своем решении выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на финансовый год 2024, которая запретит Вашингтону отправлять такие боеприпасы не только в Украину, но и в любую другую страну.

В своем онлайн-шоу Firebrand Гетц отметил, что поправка, предложенная демократическим конгрессменом Сарой Джейкобс, направлена на ограничение использования кассетных боеприпасов. Она предусматривает запрет выдачи экспортных лицензий на эти снаряды и запрещает продажу самого оружия и связанных с ним технологий другим странам.

Недавно Белый дом объявил о решении передать Украине кассетные боеприпасы, однако Гетц выражает сомнения в эффективности таких поставок. Власти США утверждают, что получили письменные гарантии от Киева об использовании этих снарядов с минимальным риском для мирного населения и без применения против России. Дополнительно, Украина обязалась разминировать несработавшие боеприпасы после окончания конфликта.

Кассетные боеприпасы имеют широкую зону поражения, так как разбрасывают подснаряды при взрыве. Один снаряд содержит 72 подснаряда, предназначенных для поражения пехоты и бронетехники.

Критики указывают, что кассетные боеприпасы не обладают устройствами самоликвидации, что означает, что от 5% до 14% снарядов могут оставаться не взорванными, представляя опасность для мирного населения даже после завершения боевых действий.

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Вопрос поставок кассетных боеприпасов стал актуальным в свете напряженной ситуации между Украиной и Россией. Мнения по этому вопросу разделяются, и решение о поставках остается предметом обсуждения и дебатов в американском конгрессе.