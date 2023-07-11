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НАТО впервые с холодной войны согласовала план по защите от России
Reuters: НАТО впервые с холодной войны согласовала план ответа на атаку со стороны России
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В историческом прорыве, НАТО достигла единения по стратегии ответа на возможную агрессию со стороны России. По информации, полученной из высокопоставленных источников и подтвержденной агентством Reuters, союзники альянса согласовали региональные планы, которые включают возможные меры в ответ на потенциальную атаку со стороны Российской Федерации.

Это историческое достижение проливает свет на значимое смещение в политике НАТО. Впервые с момента окончания холодной войны, альянс разрабатывает такой масштабный план. Предварительные отчеты от Reuters в мае указывали на намерение НАТО утвердить новые планы по наращиванию военного присутствия в непосредственной близости от российских границ на предстоящем саммите в Вильнюсе, запланированном на 11-12 июля. В дополнение, члены альянса также будут обсуждать укрепление взаимодействия между военными ведомствами и коллективным командованием, а также повышение готовности подразделений на случай конфликта с Россией.

В последние годы Россия столкнулась с непрецедентным усилением деятельности НАТО вблизи своих западных границ. В руководстве Кремля неоднократно заявляли, что Москва не является угрозой для других государств, однако она не останется безразличной к действиям, которые потенциально могут подорвать ее интересы и безопасность.

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Кроме того, в России также отмечают просьбы президента Украины Владимира Зеленского о присоединении к НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва тщательно отслеживает ситуацию и помнит, что ориентация украинского режима на вступление в альянс стала одной из причин начала специальной операции.

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#россия #украина #сво #новости #война
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Ser Prof
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,,кинжалы ,, это не о чем , вопервых у нее отсутствует маневренность и балистика , и он может попадать точно (боле менее) на расстоянии выше тысячи км. На малых расстояниях он не эффективен .😂
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Частоту P и E ядер подняли на 5%, потому и прирост в однопотоке 5%. Ну и для многопотока накинули еще дополнительно 4 E-ядра. В общем стандартные рефрешевые +5% в год.
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