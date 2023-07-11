Reuters: НАТО впервые с холодной войны согласовала план ответа на атаку со стороны России

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

реклама

В историческом прорыве, НАТО достигла единения по стратегии ответа на возможную агрессию со стороны России. По информации, полученной из высокопоставленных источников и подтвержденной агентством Reuters, союзники альянса согласовали региональные планы, которые включают возможные меры в ответ на потенциальную атаку со стороны Российской Федерации.

Это историческое достижение проливает свет на значимое смещение в политике НАТО. Впервые с момента окончания холодной войны, альянс разрабатывает такой масштабный план. Предварительные отчеты от Reuters в мае указывали на намерение НАТО утвердить новые планы по наращиванию военного присутствия в непосредственной близости от российских границ на предстоящем саммите в Вильнюсе, запланированном на 11-12 июля. В дополнение, члены альянса также будут обсуждать укрепление взаимодействия между военными ведомствами и коллективным командованием, а также повышение готовности подразделений на случай конфликта с Россией.

В последние годы Россия столкнулась с непрецедентным усилением деятельности НАТО вблизи своих западных границ. В руководстве Кремля неоднократно заявляли, что Москва не является угрозой для других государств, однако она не останется безразличной к действиям, которые потенциально могут подорвать ее интересы и безопасность.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Кроме того, в России также отмечают просьбы президента Украины Владимира Зеленского о присоединении к НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва тщательно отслеживает ситуацию и помнит, что ориентация украинского режима на вступление в альянс стала одной из причин начала специальной операции.