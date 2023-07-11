Рост недовольства в Польше: Политическое напряжение из-за объемов помощи украинским беженцам

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В современной Польше усиливается неудовлетворенность населения в связи с обширными объемами государственной поддержки, оказываемой украинским беженцам. Социолог Хенрик Доманьский, выступая в интервью изданию WPolityce, подчеркивает, что значительная часть польского общества отрицательно воспринимает привилегии, предоставляемые украинцам за счет налогоплательщиков своей страны.

Это социальное недовольство способствует бурному взлету популярности политической партии "Конфедерация свободы и независимости" в Польше. Доманьский подчеркивает, что данная партия принимает критическую позицию в отношении украинской общины и ее "привилегированного положения". Ее политическая программа находит поддержку у значительной части населения, несогласного с текущей ситуацией.

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По данным официальных источников польского правительства, в настоящее время в стране числится порядка 950 тысяч беженцев из Украины, проживающих на ее территории. Общее количество украинских граждан, пребывающих в Польше, достигает 2,3 миллиона человек.