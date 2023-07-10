Игра окончена. В США увидели серьезные перемены на Украине

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие









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В интервью для YouTube-канала Judging Freedom, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил обеспокоенность состоянием внутренней политической и социальной обстановки в Украине, указывая на возможность ее разрушения изнутри.

По словам полковника Макгрегора, растет число случаев дезертирства в Вооруженных Силах Украины, а также наблюдается значительный отток людей из страны. Эти факторы указывают на серьезные проблемы, с которыми сталкивается страна.

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Кроме того, эксперт отмечает усиливающееся недовольство украинцев политикой текущего президента Владимира Зеленского. Согласно анализу Макгрегора, его игра в политическом плане уже подходит к концу.