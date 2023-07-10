В НАТО предсказали неожиданное будущее Украины, пишут СМИ
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По информации, опубликованной в Financial Times и со ссылкой на представителя НАТО, в альянсе рассматриваются два варианта для развития будущих отношений с Украиной. Один из вариантов основывается на модели, подобной той, что используется в отношении Израиля, где Украина предполагается способной обеспечить свою собственную защиту, хотя это может потребовать значительных инвестиций. Второй вариант предусматривает, что НАТО будет защищать Украину, если она потребует помощи, однако это связано с высокими затратами и ответственностью для западных союзников.
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