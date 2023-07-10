Все идет к революции. В Киеве обрушились на Зеленского после провала с НАТО









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Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, заявил в своем блоге на YouTube, что ложные надежды президента Украины Владимира Зеленского на членство в НАТО вызвали серьезные разногласия внутри страны. Он выразил мнение, что Зеленскому не следовало стремиться к членству в НАТО и проводить политику, которая приводит к разрушению страны. Соскин утверждает, что президенту следовало сосредоточиться на переговорах о прекращении огня и прекратить "пляски на костях". Он также подчеркнул, что украинцы каждый день сталкиваются с разрушением и горем, и рейтинг Зеленского резко падает, так как люди понимают, что он не в состоянии что-либо изменить. Соскин добавил, что внутри страны усиливаются противоречия из-за сложной экономической и социальной ситуации, что может в будущем привести к революции на Украине, по мнению эксперта.