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Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
Медведев допустил удар по станциям на Украине в ответ на возможную атаку на Смоленскую АЭС
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Высокопоставленный официальный представитель, заместитель председателя Совета безопасности, Дмитрий Медведев, заявил в Telegram-канале, что Россия должна рассмотреть возможность одновременного удара по трем атомным электростанциям на Украине, если информация о попытке Вооруженных Сил Украины (ВСУ) атаковать Смоленскую атомную электростанцию (АЭС) подтвердится. В своем сообщении он написал: "Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться."

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Сообщения в Telegram-каналах ранее в воскресенье утверждали, что украинские вооруженные силы предприняли попытку выпустить ракеты по атомной станции в Смоленской области, конкретно по Смоленской АЭС, которая является филиалом Акционерного общества "Концерн Росэнергоатом". Смоленская АЭС была введена в эксплуатацию в 1982 году и на протяжении каждого года производит около 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

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#россия #украина #сво #новости #война
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