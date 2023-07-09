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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что западные страны предупредили президента Украины Владимира Зеленского о возможных попытках совершить диверсию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Он утверждает, что Зеленскому было ясно сказано, что он должен остановиться, и что в случае серьезных последствий от такой атаки на АЭС, могут возникнуть последствия для него самого.
Риттер также считает, что президент Украины может использовать диверсию как повод для привлечения вмешательства других стран, которые, по его мнению, помогут ему вернуть контроль над атомной электростанцией. Он утверждает, что украинские вооруженные силы не могут самостоятельно организовать такую операцию из-за хорошей подготовки российской армии. Риттер считает, что Москва обладает информацией о планах киевских властей и способна своевременно предотвратить возможную угрозу в случае необходимости.