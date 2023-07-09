"Рискуем нашими людьми". ВСУ рассказали о новой тактике контрнаступления

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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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По информации, представленной журналом Economist, существует проблема, связанная с обезвреживанием российских мин в зоне боевых действий, которая приводит к значительным потерям украинских саперов. В настоящее время Украина изменила свою тактику в ходе контрнаступления после неудачной атаки в районе Малой Токмачки Запорожской области. Теперь перед передовыми пехотинцами передвигаются группы из 4-5 саперов. Однако такая тактика не соответствует стандартной доктрине НАТО, что отмечает указанное издание.

Командующий инженерным полком с позывным "Бобер" отметил, что у них нет поддержки со стороны воздушных сил или большого количества западного вооружения, поэтому они вынуждены рисковать жизнями своих солдат. Он также подчеркнул, что его подразделение понесло более серьезные потери, чем любое другое в Вооруженных Силах Украины. В связи с этим многие солдаты начали испытывать страх.

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Необходимо отметить, что тактика использования групп саперов пока принесла лишь скромные результаты, согласно данным издания.