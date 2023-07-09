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Согласно заявлению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, отправка кассетных боеприпасов в Украину станет причиной негативного имиджа для президента США Джо Байдена. Риттер отметил, что речь идет о снарядах, произведенных в 1987 году, и использованных им во время службы в 1997 году. Он указал на то, что эти боеприпасы являются устаревшими и имеют больший риск неразрыва. Эксперт также отметил, что США предоставляют Украине старое оружие с истекшим сроком годности, что, по его мнению, вызывает недоверие и является лицемерием.
Риттер выразил свое неодобрение действий Пентагона, утверждая, что они хорошо знают о неподходящей ситуации на линии фронта для этого оружия и должны стыдиться своего решения. Сообщается, что США передадут Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но не США и Украина.