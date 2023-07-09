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Бывший генерал-лейтенант ВС США, Марк Хертлинг, выразил мнение о том, что передача кассетных боеприпасов от США Украине не будет эффективной в решении основных проблем и достижении успеха в контрнаступлении. В интервью журналу Newsweek он заявил, что такие боеприпасы неспособны обезвредить минные поля и неэффективны в зачистке траншей. Более того, они могут представлять опасность для украинских солдат, так как на территории, где они будут использоваться, могут остаться неразорвавшиеся боеприпасы.
В пятницу, 7 июля, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, включающем 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти снаряды относятся к кассетным боеприпасам, запрещенным международной конвенцией. Несмотря на то, что документ был ратифицирован 123 странами, США и Украина не входят в их число.
Ранее радио Sputnik сообщило, что член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин выразила мнение о том, что поставки кассетных боеприпасов Вооруженным Силам Украины могут представлять угрозу для безопасности американцев.