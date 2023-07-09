Глава МИД Кулеба: по итогам саммита в Вильнюсе путь Украины в НАТО точно станет короче

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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, подтвердил, что после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля, будут приняты несколько важных решений, которые окажут значительное влияние на путь Украины к присоединению к альянсу. Он уверен, что эти решения сделают этот путь короче и это является важным результатом. В своих сообщениях на платформе Threads, Кулеба отметил, что многие сомневались в достижении такого результата, но благодаря совместным усилиям с ближайшими партнерами Украины это было достигнуто.

Однако Кулеба отметил, что еще остается нерешенным вопрос, который может ускорить процесс - это ясность относительно приглашения Украины для вступления в НАТО. Глава МИД отметил, что на данный момент уникальная возможность для достижения этой ясности, и работа над этим вопросом будет продолжаться без перерывов в течение выходных, до момента принятия декларации на саммите НАТО в Вильнюсе.

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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский признал, что членство Украины в НАТО не будет осуществлено до полного урегулирования конфликта на востоке страны. Тем не менее, Зеленский выразил надежду на поддержку со стороны партнеров и желание получить приглашение в альянс уже сегодня.