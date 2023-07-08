В США раскрыли, что ждет Украину, если она получит истребители F-16

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В своем заявлении экс-заместитель главы Киберкомандования США, генерал-лейтенант в отставке Чарли Мур, указал на потенциальные последствия предоставления Украине истребителей F-16 со стороны западных стран. Он отметил, что иностранный обслуживающий персонал, необходимый для поддержки и технического обслуживания этих военных машин, может стать законной целью для Вооруженных Сил России.

По словам генерала Мура, для использования истребителей F-16 потребуются централизованные базы, на которых они будут стационировать и совершать полеты. Он предупреждает, что такие базы могут превратиться в желанные цели для российских воздушных ударов. Это объясняется тем, что во время вооруженных конфликтов согласно законам военного права, иностранный персонал, обслуживающий вооружение, может быть рассматриваем как легальная военная цель.

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С другой стороны, глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, в интервью радио LBC, указал, что Украина не будет получать истребители F-16 до завершения контрнаступления. Это подразумевает, что предоставление Украине этих военных самолетов будет отложено до достижения определенного этапа в военной операции.