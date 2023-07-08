Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков внес изменения в планы по возвращению жителей Шебекино из пунктов временного размещения. В начале недели он объявил о возможности для граждан "вернуться в свои дома". Однако, утром 8 июля, Гладков сообщил о том, что город Шебекино был обстрелян из РСЗО "Град".
Глава региона заявил о приостановке процесса возвращения жителей из пунктов временного размещения. Он также сообщил о двух выходных днях для строителей, которые занимаются восстановлением города.
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По имеющейся информации, ночной обстрел не привел к пострадавшим. Однако стало известно, что снаряды упали на территории рынка, что вызвало пожар, а также возник пожар на овощебазе.
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