Американский сенатор объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО

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Американский сенатор Рэнд Пол высказал свое мнение о приеме Украины в Североатлантический альянс (НАТО), заявив, что такое решение будет неправильным и может повлечь за собой военный конфликт с Россией. Эту информацию сообщило агентство РИА Новости.

Согласно словам сенатора Пола, никто не должен желать такого сценария. Он также выразил несогласие с предложением другого сенатора Линдси Грэма, который заявил, что будет работать над резолюцией, поддерживаемой представителями обеих партий США, с призывом принять Украину в НАТО.

Ранее на пресс-брифинге в Белом доме советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что для вступления Украины в НАТО необходимо провести дополнительные реформы. Президент США Джо Байден также настаивает на необходимости проведения этих реформ. Салливан также добавил, что Байден будет рад возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО. По словам Салливана, США продолжают придерживаться принципов не участия в конфликте между Россией и Украиной и не предоставления украинским вооруженным силам оружия для нападения на Россию. Сам президент Байден заявил, что принятие Украины в НАТО будет преждевременным.

Ранее сообщалось, что Украина может не рассчитывать на получение статуса члена Североатлантического альянса по итогам саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Эта информация была раскрыта представителями американского Белого дома. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит ранее заявила, что итоговый коммюнике стран-членов НАТО по итогам саммита в Вильнюсе не будет переформулировкой документа, принятого на Бухарестском саммите. В нем будет отражена оценка Соединенными Штатами стремления Украины присоединиться к альянсу.

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Важно отметить, что не все члены НАТО готовы принять Украину в свои ряды. Бывший премьер-министр Словакии и лидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что Украина не может стать членом НАТО, пока на ее территории продолжается военный конфликт. Он также отметил, что членство Украины в альянсе может стать причиной третьей мировой войны. С другой стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина имеет право вступить в НАТО.