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Военный эксперт и корреспондент Борис Рожин опубликовал видеоролик в своем телеграм-канале, где описывается применение сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов для проведения ответных ударов.
О подобной тактике рассказал начальник противовоздушной обороны отдельного гвардейского соединения воздушно-десантных войск под позывным «Коба». По его словам, сбитые украинские коптеры в зоне специальной операции сами «наводят» российскую артиллерию на украинские цели.
Процесс использования сбитых коптеров включает определенные шаги. Военнослужащий сообщил, что сначала батарейки извлекаются из украинских беспилотников и проверяются на наличие взрывчатых веществ, чтобы исключить возможность взрыва. После этого извлекаются флеш-карты, и информация на них проверяется. Также проводится анализ мест запуска.
По словам военнослужащего, полученные координаты передаются артиллерийским подразделениям, которые осуществляют ответные удары по украинским подразделениям.