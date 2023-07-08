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Владимир Зеленский, президент Украины, решил отметить 500 дней с начала Специальной военной операции (СВО) в своем стиле. Он опубликовал видеоотчет в своем telegram-канале, в котором рассказывает о своей поездке на остров Змеиный, расположенный в дельте Дуная. Вместе с ним на кадрах присутствуют глава Главного управления разведки Буданов и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
Президент Зеленский утверждает, что видео было снято недавно, хотя точная дата неизвестна. Однако у пользователей вызвало вопросы то, что на кадрах видно необычно желтую траву для разгара лета. Зеленский назвал Змеиный "свободным островом свободной Украины" и заявил, что посетил его, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал своей жизнью в одной из наиболее значимых битв во время конфликта.
Остров Змеиный был захвачен российскими войсками 24 февраля 2022 года. Однако 30 июня того же года Министерство обороны РФ заявило, что оставляет остров в знак доброй воли. В ведомстве отметили, что Россия этим действием демонстрирует мировому сообществу свою нежелание мешать экспорту зерна из Украины морским путем. Также этот шаг был предпринят для того, чтобы не дать возможность Киеву обвинить Москву в проведении международного "голодомора".