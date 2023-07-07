Пленный украинец Федор Миранчук рассказал о низком моральном духе из-за больших потерь

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По информации, опубликованной в газете "Известия", пленный боец Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Федор Миранчук поделился своими впечатлениями о ситуации в украинской армии, которая, по его словам, испытывает низкий моральный дух из-за значительных потерь в своих рядах.

Миранчук отметил, что его решение сдаться в плен было обусловлено ужасающими условиями, в которых они оказались. Он сказал: "Я взглянул на этот ад. Что мне оставалось делать? Мне не оставалось ничего, кроме как сдаться".

Будучи пленным, боец также выразил свое мнение о некоторых командирах ВСУ, которые, по его словам, проявляли низкую компетентность в ведении боевых действий и отправляли военнослужащих на передовую без должной подготовки. Он утверждал, что они использовали бойцов как рабов, заставляя их работать практически без отдыха. В случае неповиновения, военнослужащих отправляли в штрафбат.

Кроме того, Миранчук сообщил, что по его наблюдениям российская армия имеет значительное преимущество перед украинской. Он отметил, что российские бойцы действуют профессионально и компетентно.





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