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Лидер Украины, Владимир Зеленский, намерен провести рабочий визит в Турцию 7 июля, где планирует встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Официальная беседа между двумя главами государства состоится в городе Стамбул. В ходе встречи планируется обсуждение ряда важных вопросов, включая украинский кризис, зерновую сделку и обмен пленными. Украинские СМИ сообщили об этом визите, ссылаясь на свои источники. После окончания встречи также планируется проведение пресс-конференции, где вероятно будут объявлены результаты переговоров.
Значимостью этой поездки является то, что она станет первым рабочим визитом Зеленского в Турцию за последние два года. Предыдущая встреча состоялась в апреле 2021 года. В августе того же года президент Эрдоган посетил город Львов, где состоялись переговоры между двумя лидерами.