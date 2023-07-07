Зеленский раскрыл темы разговора с Эрдоганом

реклама

Лидер Украины, Владимир Зеленский, намерен провести рабочий визит в Турцию 7 июля, где планирует встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Официальная беседа между двумя главами государства состоится в городе Стамбул. В ходе встречи планируется обсуждение ряда важных вопросов, включая украинский кризис, зерновую сделку и обмен пленными. Украинские СМИ сообщили об этом визите, ссылаясь на свои источники. После окончания встречи также планируется проведение пресс-конференции, где вероятно будут объявлены результаты переговоров.

рекомендации 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Значимостью этой поездки является то, что она станет первым рабочим визитом Зеленского в Турцию за последние два года. Предыдущая встреча состоялась в апреле 2021 года. В августе того же года президент Эрдоган посетил город Львов, где состоялись переговоры между двумя лидерами.