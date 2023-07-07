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Индийское издание Hindustan Times заявило о "большой победе Путина" в связи с захватом армией России британской крылатой ракеты Storm Shadow. Согласно этому изданию, данное оружие может иметь значительную технологическую ценность для Москвы. Это вызвало тревогу в Соединенном Королевстве, где беспокоятся о том, что ракета попала в руки российских Вооруженных Сил почти в идеальном состоянии - по видео, опубликованному в сети, видно, что боевая часть ракеты и фюзеляж остались неповрежденными.
Hindustan Times также напомнила, что российская армия уже неоднократно получала трофеи высокотехнологичного зарубежного вооружения. За последние несколько недель Вооруженные Силы России захватили американские боевые машины пехоты Bradley и немецкие танки Leopard.
Операция по эвакуации британской крылатой ракеты Storm Shadow из зоны спецоперации заняла 2 дня. Ракету, сбитую в Запорожской области, разобрали на части и доставили в столицу для проведения анализа. Российских специалистов военно-промышленного комплекса особенно интересуют алгоритмы системы управления этой ракеты. После их изучения возможно будет улучшение системы противовоздушной обороны для перехвата подобных ракет.