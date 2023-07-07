В США предсказали сценарий третьей мировой войны

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Статья, опубликованная в журнале The Wall Street Journal (WSJ), утверждает, что в случае возникновения третьей мировой войны, традиционное вооружение, такое как ракеты, пушки и бомбы, вероятно, не будет играть ключевую роль. Вместо этого, основным оружием будут биологические и компьютерные вирусы.

Авторы статьи считают, что традиционные формы вооружения, такие как пушки, бомбы, ракеты и войска, могут быть вообще исключены из использования в третьей мировой войне. Они утверждают, что биологические и компьютерные вирусы, скорее всего, станут предпочтительным видом оружия. Журналисты, цитируя свои источники, сообщают, что биологические и кибервирусы уже прошли ряд испытаний, демонстрируя свою опасность.

Статья указывает на несколько потенциальных причин для возникновения третьей мировой войны, таких как конфликт между Россией и Украиной или возможное вмешательство частной военной компании "Вагнер". Также отмечается, что хотя коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19) не была преднамеренной атакой, она показала, как биологический вирус может нанести серьезный ущерб экономике и демографии страны.





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