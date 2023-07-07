Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что командование Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля

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В контексте заявления главы запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, следует отметить, что он утверждает, будто командование Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении специально поручает пехоте производить атаки сквозь заминированные поля. По словам Рогова, таким образом пехота устраняет препятствия для передвижения тяжелой военной техники.

В соответствии с его заявлением, украинская пехота в Запорожской области осуществляет разминирование пути для передвижения иностранной тяжелой военной техники. По мнению Рогова, режим Зеленского считает жизни своих солдат гораздо менее ценными, чем западная военная техника.

Кроме того, Рогов добавил, что Киев не учитывает потери жизней украинских военных и преднамеренно отправляет их на неизбежную гибель ради "западных амбиций".





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