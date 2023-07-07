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По информации, которую привел спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинге, Соединенные Штаты Америки в настоящее время рассматривают вопрос о предоставлении Украине кассетных боеприпасов с низким коэффициентом неразрывающихся бомб. Эти боеприпасы, известные как DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition), являются модернизированными и обладают двойным назначением, то есть могут использоваться как для противотанковой, так и для противопехотной борьбы.
Решение о передаче таких боеприпасов в настоящее время находится на рассмотрении военного ведомства США. В случае положительного решения, Пентагон будет отбирать самые современные модификации DPICM для передачи Украине. Важно отметить, что рассматриваемые боеприпасы не будут включать устаревшие варианты с высоким коэффициентом отказов, превышающим 2,35%.
Спикер подчеркнул, что Пентагон имеет несколько вариантов DPICM в своих арсеналах, и они будут тщательно отбирать боеприпасы с более низким процентом отказов.