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По сообщению Le Figaro, Пьер Брошан, бывший руководитель Главного управления внешней разведки Франции, заявил, что массовая миграция стала причиной беспорядков в стране. Он также отметил, что вспышка агрессии является закономерным явлением для некоторых граждан, которые не идентифицируются с национальным сообществом и не стремятся к его ценностям.
Брошан подчеркнул, что события, происходящие в стране, не могут быть классифицированы как гражданская война, так как организованные группы не достигли стадии вооруженного противостояния. С одной стороны, наблюдается значительное участие иностранцев в этих событиях, а с другой стороны, некоторые атаки на представительства Франции осуществляются лицами, обладающими двойным гражданством или отказавшимися от своей принадлежности к национальному сообществу.