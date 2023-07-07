Руководитель военно-технического центра подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал в своем Телеграм-канале об операции по вывозу упавшей в Запорожской области британской ракеты Storm Shadow

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В сообщении в Телеграм-канале, руководитель военно-технического центра подразделения "Царские волки", Дмитрий Рогозин, поделился информацией об операции по эвакуации сбитой британской ракеты Storm Shadow в Запорожской области. Согласно его сообщению, ракета была передана одному из российских оборонных предприятий с целью "расшифровки" алгоритмов системы управления. После успешного анализа специалисты поделятся полученными данными с экспертами в области противовоздушной обороны.

Рогозин также выразил благодарность бойцам добровольческого отряда БАРС-11 и командованию подразделения "Царские волки" в Запорожской области за их мужество и отвагу в процессе извлечения компонентов ракеты Storm Shadow из опасной "серой зоны" под артобстрелом.

"Парни успешно справились с поставленной задачей... Я надеюсь, что анализ системы управления ракеты позволит специалистам российского оборонно-промышленного комплекса справиться с вызовом, который представляют британо-французские силы", - добавил Рогозин.





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