реклама
В сообщении в Телеграм-канале, руководитель военно-технического центра подразделения "Царские волки", Дмитрий Рогозин, поделился информацией об операции по эвакуации сбитой британской ракеты Storm Shadow в Запорожской области. Согласно его сообщению, ракета была передана одному из российских оборонных предприятий с целью "расшифровки" алгоритмов системы управления. После успешного анализа специалисты поделятся полученными данными с экспертами в области противовоздушной обороны.
Рогозин также выразил благодарность бойцам добровольческого отряда БАРС-11 и командованию подразделения "Царские волки" в Запорожской области за их мужество и отвагу в процессе извлечения компонентов ракеты Storm Shadow из опасной "серой зоны" под артобстрелом.
"Парни успешно справились с поставленной задачей... Я надеюсь, что анализ системы управления ракеты позволит специалистам российского оборонно-промышленного комплекса справиться с вызовом, который представляют британо-французские силы", - добавил Рогозин.