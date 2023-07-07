Угроза диверсий со стороны Киева на Запорожской АЭС велика, обстановка напряженная. Об этом 5 июля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, последствия такой диверсии могут быть катастрофичными

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Согласно заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, существует значительная угроза диверсий со стороны Киева по отношению к Запорожской АЭС, и ситуация на данный момент является напряженной. Последствия таких диверсий могут иметь катастрофический характер.

Российская сторона принимает все необходимые меры для противодействия этой угрозе, подчеркнул Песков.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре на левом берегу реки Днепр, является крупнейшей атомной станцией в Европе. 4 марта 2022 года Россия объявила о полном контроле над Запорожской АЭС после того, как были подавлены огневые точки противника. Этот случай стал первым в мировой истории, когда атомная электростанция оказалась в зоне вооруженных конфликтов. Организации ООН, Евросоюза и США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

4 июля представители "Росэнергоатома" заявили, что Украина планирует атаковать Запорожскую АЭС с использованием высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия, якобы, разместила на крышах энергоблоков объекты, которые похожи на взрывчатку.





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