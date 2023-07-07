Почему Прокуратура Подмосковья проводит проверку американской компании Mars на предмет финансирования украинской армии и достоверности полученных доходов

реклама

Прокуратура Подмосковья выявила необходимость проведения проверки в отношении американской компании Mars. Данная компания специализируется на производстве продуктов питания и кормов для животных. Проверка проводится с целью выяснения возможного финансирования украинской армии со стороны компании Mars. Данная информация была опубликована 7 июля ТАСС с ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, Виталий Бородин, обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку компании Mars. Бородин заявил о том, что данная компания получает значительные доходы на территории Российской Федерации, в то же время осуществляет финансовую поддержку Украины, включая возможное спонсирование Вооруженных Сил Украины.

Компания Mars не только известна производством шоколадных изделий, таких как Mars, Bounty, Milky Way, Twix и M&M's, но также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's, а также марками кормов для домашних животных Pedigree, Royal Canin и Sheba.





рекомендации 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену -40000р на iPhone 14 Pro В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр iPhone 14 по цене 12го - смотри Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



