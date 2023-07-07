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Российская прокуратура проверяет компанию Mars на финансирование ВСУ
Почему Прокуратура Подмосковья проводит проверку американской компании Mars на предмет финансирования украинской армии и достоверности полученных доходов
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Прокуратура Подмосковья выявила необходимость проведения проверки в отношении американской компании Mars. Данная компания специализируется на производстве продуктов питания и кормов для животных. Проверка проводится с целью выяснения возможного финансирования украинской армии со стороны компании Mars. Данная информация была опубликована 7 июля ТАСС с ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, Виталий Бородин, обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку компании Mars. Бородин заявил о том, что данная компания получает значительные доходы на территории Российской Федерации, в то же время осуществляет финансовую поддержку Украины, включая возможное спонсирование Вооруженных Сил Украины.

Компания Mars не только известна производством шоколадных изделий, таких как Mars, Bounty, Milky Way, Twix и M&M's, но также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's, а также марками кормов для домашних животных Pedigree, Royal Canin и Sheba.


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