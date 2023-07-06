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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Татьяна Москалькова, направила официальные телеграммы в Следственный комитет Чеченской Республики и прокуратуру данного региона, с целью инициировать расследование в отношении нападения на журналистку Елену Милашину. Данную информацию Москалькова предоставила агентству РИА Новости 4 июля.
Союз журналистов Российской Федерации и Совет по правам человека также присоединились к этому делу, проявив заинтересованность в выяснении обстоятельств произошедшего.
Тем временем, телеграм-канал Ксении Собчак под названием "Кровавая барыня" продолжает информировать общественность о подробностях нападения на Милашину. Ранее было сообщено о жестоком избиении журналистки, в результате чего ей были сломаны пальцы, ее голову была побрита и на нее была вылита зеленка. В настоящее время стало известно, что нападавшие мужчины намеренно ломали пальцы журналистке с целью получить пароль от ее мобильного телефона.
Пострадавшей было диагностировано черепно-мозговое повреждение. Журналистка и ее адвокат Александр Немов подверглись нападению утром 4 июля, когда они прибыли в Грозный для участия в судебном процессе, связанном с делом Заремы Мусаевой.