Подготовка ВСУ к наступательным действиям в Запорожье - факт или предположения

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Важное сообщение поступило от члена главного совета администрации Запорожской области и председателя движения "Мы вместе с Россией", Владимира Рогова, который опубликовал информацию в своем Телеграм-канале. По его словам, согласно имеющейся информации, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) готовятся к наступательным действиям в Запорожье.

Согласно сообщению, противник планирует переместить силы из состава 116-й отдельной механизированной бригады, включая танковый батальон, в район населенного пункта Степногорск, с целью атаковать позиции Запорожской оборонительной линии 19-й мотострелковой дивизии 5 июля.

В дополнение к этому, Рогов также сообщил о ликвидации минно-взрывных заграждений со стороны украинских сил на линии между населенными пунктами Копани и Работино. Это свидетельствует о возможных намерениях начать наступательные действия в этом направлении.

Суммируя свои высказывания, Рогов указал, что ожидается масштабное наступление противника в направлении основного удара на линии между населенными пунктами Степовое и Жеребянки, а также флангового удара на линии между населенными пунктами Новоданиловка и Работино.





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