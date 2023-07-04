"Фонтанка": найденные после мятежа миллиарды в "Газели" вернули Евгению Пригожину

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В ходе проведения обысков в Санкт-Петербурге, связанных с расследованием дела о мятеже Евгения Пригожина, материальные ценности, включая значительную сумму наличных денег, были изъяты и впоследствии возвращены главе компании "Конкорд" и Частной Военной Компании "Вагнер". Информацию об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на источники.

По данным издания, 24 июня было обнаружено 10 миллиардов рублей: около 4 миллиардов рублей в грузовом автомобиле "Газель", припаркованном во дворе отеля "Трезини", и 6 миллиардов рублей в минивэне на подземной парковке отеля River Palace. Также, по информации источников издания, в офисах, связанных с деловыми интересами Пригожина, были обнаружены слитки золота и сумма в сотни тысяч долларов.

"Фонтанка" отмечает, что утром 2 июля следствие не планировало возвращать изъятые ценности Евгению Пригожину, однако в течение того же дня было принято обратное решение.

По последним данным, Пригожину "была полностью возвращена сумма и ценности", хотя сам он не присутствовал при этом процессе, а 2 июля его водитель с доверенностью получил денежные средства вместо него. Согласно информации "Фонтанки", на тот момент бизнесмен находился в Москве.

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Согласно сообщению на сайте 78.ru, кроме денежных средств, Пригожину также была возвращена "техника, которая была изъята во время обысков".