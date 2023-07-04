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Этой ночью произошло отключение Днепровской линии электропередачи, которая является источником электричества для Запорожской Атомной Электростанции (ЗАЭС). Информацию о происшествии подтвердил Ренат Карчаа, советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", в ходе выступления на телеканале "Россия-24".
Согласно полученным данным, отключение произошло в 01:07 московского времени, когда была выключена 750-я Днепровская линия электропередачи. Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что спустя 4 месяца ЗАЭС снова подключена к одной из шести резервных линий электропередачи напряжением 330 кВ. В настоящее время данная линия функционирует как резервный источник электроэнергии для станции. Как отметил Ренат Карчаа в интервью агентству ТАСС, подключение ЗАЭС к этой резервной линии существенно повышает уровень ядерной безопасности на электростанции.
Предварительно известно, что до проведения ремонтных работ, электроснабжение ЗАЭС осуществлялось исключительно через Днепровскую линию электропередачи напряжением 750 кВ, которая была основным источником электричества для станции.